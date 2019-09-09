Брифинг Тамаза Гогия в международном пресс-центре: трансляция завершена

В Абхазии прошел второй тур выборов президента республики.

На главную должность в республике претендовали действующий президент Рауль Хаджимба, набравший в первом туре 24,83% голосов избирателей, и лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициниа, набравший 22,91% голосов.

С 8:00 утра на территории республики открылись 152 избирательных участка, еще два участка работали в Москве и Черкесске. Выборы президента страны прошли спокойно, без нарушений. Порядок охраняли 700 сотрудников МВД Абхазии.

Явка была высокая. По данным Центризбиркома, во втором туре выборов президента проголосовало 65,98 % от общего списка избирателей.

Центральная избирательная комиссия Абхазии приняла решение, что во втором туре выборов президента страны победитель определится простым большинством голосов.

По предварительным данным во втором туре на выборах президента Абхазии победил Рауль Хаджимба, получивший 47,38% голосов. Его оппонент Алхас Квициниа набрал 46,19%. Лидер оппозиции не признал результаты и намерен их оспорить в суде. Председатель ЦИК Тамаз Гогия считает, что ничего удивительного нет в том, что штаб кандидата Алхаса Квициниа будет оспаривать результаты выборов в суде.

Подробнее о ходе президентской гонки в Абхазии читайте в спецпроекте Sputnik Абхазия>>