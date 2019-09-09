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Невероятно, но факт: огромное грузовое судно перевернулось у берегов США

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© Видео WJAX-TV

Сотрудникам береговой охраны удалось эвакуировать 20 членов экипажа.

В США спасатели ведут поиски четырех членов экипажа грузового судна Golden Ray, пишет RT

Судно перевозило автомобили в Балтимор, однако по неизвестным причинам перевернулось у побережья штата Джорджия.

Затем на корабле начался пожар.

Теги:
США


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