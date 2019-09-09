Невероятно, но факт: огромное грузовое судно перевернулось у берегов США

В США спасатели ведут поиски четырех членов экипажа грузового судна Golden Ray, пишет RT.
Судно перевозило автомобили в Балтимор, однако по неизвестным причинам перевернулось у побережья штата Джорджия.
Затем на корабле начался пожар.
Сотрудникам береговой охраны удалось эвакуировать 20 членов экипажа.
В США спасатели ведут поиски четырех членов экипажа грузового судна Golden Ray, пишет RT.
Судно перевозило автомобили в Балтимор, однако по неизвестным причинам перевернулось у побережья штата Джорджия.
Затем на корабле начался пожар.
Первый тур выборов президента Абхазии состоялся 25 августа.
В штабе Рауля Хаджимба начали отмечать победу своего кандидата на выборах президента республики.
Кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициниа проголосовал во втором туре выборов президента Абхазии.
Избиратель Вахит Керимов приехал на выборы президента Абхазии на мотоцикле.
По итогам выборов, Рауль Хаджимба стал президентом Абхазии, набрав большинство голосов во втором туре.
Телефонный разговор президентов Абхазии и Южной Осетии состоялся в понедельник 9 сентября.
Накануне выборов ЦИК Абхазии принял решение, что во втором туре выборов президента страны победитель определится простым большинством голосов. По предварительным данным, победил Рауль Хаджимба.