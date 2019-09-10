Переждали бурю: сотни иностранных кораблей покидают бухту Ольга в Приморье

Беспилотник заснял, как около 500 иностранных судов покидают бухту Ольга в Приморье.

Более 150 из этих кораблей принадлежит Северной Корее, пишет RT. Они пережидали здесь тайфун "Линлин", который бушевал в регионе с 8 сентября. Ранее всю мощь циклона почувствовали на себе ударил Япония и Корейский полуостров.

В конце августа в бухту Ольга также заходили иностранные корабли, чтобы переждать тайфун "Кроса".

Тогда сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали более 150 человек за незаконный промысел в российских территориальных водах. Кроме того, были спасены 75 граждан КНДР, которых сняли с повреждённых штормом кораблей.