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Взрывы жилых домов в Москве: 20 лет со дня трагедии

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© РИА Новости .

В сентябре 1999 года в Москве террористами были взорваны жилые дома на улице Гурьянова и на Каширском шоссе.

Теракты были совершены, когда люди мирно спали.

В первом случае погибли 100 человек, во втором - 124. Пострадали около 700 человек.

Первый взрыв прогремел в ночь на 9 сентября. Второй – ранним утром, когда был объявлен траур, 13 сентября.

Теги:
взрывы, теракты, Москва, Россия


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