Взрывы жилых домов в Москве: 20 лет со дня трагедии

Теракты были совершены, когда люди мирно спали.
В первом случае погибли 100 человек, во втором - 124. Пострадали около 700 человек.
Первый взрыв прогремел в ночь на 9 сентября. Второй – ранним утром, когда был объявлен траур, 13 сентября.
В сентябре 1999 года в Москве террористами были взорваны жилые дома на улице Гурьянова и на Каширском шоссе.
Теракты были совершены, когда люди мирно спали.
В первом случае погибли 100 человек, во втором - 124. Пострадали около 700 человек.
Первый взрыв прогремел в ночь на 9 сентября. Второй – ранним утром, когда был объявлен траур, 13 сентября.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года, но спустя 8 лет благодаря успехам сирийских войск и их союзников мирная жизнь постепенно возвращается.
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В рамках визита в Дагестан Владимир Путин встретился с ополченцами, которые принимали участие в боевых действиях в 1999 году и дали отпор террористам.
Съемки документально-художественного фильма "Поиск" о солдатах Великой Отечественной войны из Абхазии – узниках немецких концлагерей проходят в селе Адзюбжа Очамчырского района.
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Отмечается, контрабанда сигарет была раскрыта благодаря слаженным действиям государственных контрольных органов России.