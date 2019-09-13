Взрывы жилых домов в Москве: 20 лет со дня трагедии

В сентябре 1999 года в Москве террористами были взорваны жилые дома на улице Гурьянова и на Каширском шоссе.

Теракты были совершены, когда люди мирно спали.

В первом случае погибли 100 человек, во втором - 124. Пострадали около 700 человек.

Первый взрыв прогремел в ночь на 9 сентября. Второй – ранним утром, когда был объявлен траур, 13 сентября.