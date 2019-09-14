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Танец драконов и ходьба по углям: как в Китае отметили Праздник середины осени

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© Видео Youtube/RT на русском

Один из важнейших и с размахом отмечающихся праздников в китайской культуре - Фестиваль середины Осени, начался в Китае.

Фестиваль середины Осени принято проводить в кругу семьи и друзей, пишет RT. В этот день китайцы ходят босиком по горящим углям, отгоняют злых духов, молятся на удачу, развешивают на улицах и в парках красочные фонари, готовят вкусные блюда и посещают традиционные оперные представления.

По популярности данный фестиваль уступает разве что празднованию Нового года по лунному календарю. Символами данного праздника являются торжественные гуляния и лунные пряники, которыми люди делятся со своими родными и близкими.

Этот праздник любят все, так как он является официальным выходным днем в Китае и празднуется несколько дней.

Теги:
Китай


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