Танец драконов и ходьба по углям: как в Китае отметили Праздник середины осени

Один из важнейших и с размахом отмечающихся праздников в китайской культуре - Фестиваль середины Осени, начался в Китае.

Фестиваль середины Осени принято проводить в кругу семьи и друзей, пишет RT. В этот день китайцы ходят босиком по горящим углям, отгоняют злых духов, молятся на удачу, развешивают на улицах и в парках красочные фонари, готовят вкусные блюда и посещают традиционные оперные представления.

По популярности данный фестиваль уступает разве что празднованию Нового года по лунному календарю. Символами данного праздника являются торжественные гуляния и лунные пряники, которыми люди делятся со своими родными и близкими.

Этот праздник любят все, так как он является официальным выходным днем в Китае и празднуется несколько дней.