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Парк ангелов: в Кемерово на месте сгоревшего торгового центра разбили сквер

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В российском Кемерово в память о погибших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" открыли "Парк ангелов".

"Парк ангелов" в Кемерова расположен на месте сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" на площади 1,8 гектара.

Название пространства для отдыха выбрали по итогам онлайн-голосования.

Как отметили власти региона, целью создателей парка было сделать не место скорби, а "место памяти и место силы".

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них дети. В рамках уголовного дела были арестованы 15 человек.

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Теги:
Россия, Кемерово


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