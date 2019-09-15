Парк ангелов: в Кемерово на месте сгоревшего торгового центра разбили сквер

"Парк ангелов" в Кемерова расположен на месте сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" на площади 1,8 гектара.
Название пространства для отдыха выбрали по итогам онлайн-голосования.
Как отметили власти региона, целью создателей парка было сделать не место скорби, а "место памяти и место силы".
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них дети. В рамках уголовного дела были арестованы 15 человек.