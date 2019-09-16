Переориентация на Россию: как Турция нанесла удар НАТО

Турнир российского теннисного тура "Кубок Федерации" проходил в Сочи с 14 по 19 сентября. В нем приняли участие сорок юных спортсменов.

Трехсторонний протокол о намерениях между диппредставительством Абхазии в Италии, администрацией Сухума и мэрией города Диаманте был подписан на "Международном фестивале перца", который проходил с 11 по 15 сентября в Диаманте.