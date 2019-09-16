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Переориентация на Россию: как Турция нанесла удар НАТО

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© Sputnik

Второй этап доставки в Турцию компонентов зенитно-ракетной системы С-400 завершился в воскресенье 15 сентября.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит. Также покупателями С-400 "Триумф" выступают Китай и Индия.

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Теги:
Россия, НАТО, Турция


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