Переориентация на Россию: как Турция нанесла удар НАТО

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит. Также покупателями С-400 "Триумф" выступают Китай и Индия.
Второй этап доставки в Турцию компонентов зенитно-ракетной системы С-400 завершился в воскресенье 15 сентября.
Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит. Также покупателями С-400 "Триумф" выступают Китай и Индия.
Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры за закрытыми дверьми в понедельник 16 сентября.
Создание этого граффити на фасаде жилого дома в российском городе Сургут приурочено к акции "Портреты памяти".
Доспехи Дарта Вейдера, специально изготовленные для пятого эпизода "Звездных войн", выставят на аукционе в США.
В российском Кемерово в память о погибших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" открыли "Парк ангелов".
Президент России направил приглашение главе Абхазии Раулю Хаджимба принять участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
Турнир российского теннисного тура "Кубок Федерации" проходил в Сочи с 14 по 19 сентября. В нем приняли участие сорок юных спортсменов.
Трехсторонний протокол о намерениях между диппредставительством Абхазии в Италии, администрацией Сухума и мэрией города Диаманте был подписан на "Международном фестивале перца", который проходил с 11 по 15 сентября в Диаманте.