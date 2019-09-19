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Путин расказал о важности взаимного обучения системы искусственного интеллекта и человека

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Президент России Владимир Путин отметил важность взаимного обучения системы "искусственного интеллекта" и человека.

Президент России Владимир Путин призвал развивать новые форматы и модели обучения профессий будущего. Такое заявление российский лидер сделал в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив в среду 18 сентября.

Развитие новых форматов образования позволяет проводить взаимное обучение между системами искусственного интеллекта и человека. Такая переходная модель развития в современном обществе, по словам Путина, может привести к неожиданным и масштабным результатам. От этого зависит технологический суверенитет и качество жизни людей, подчеркнул президент.



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