Путин расказал о важности взаимного обучения системы искусственного интеллекта и человека

Президент России Владимир Путин призвал развивать новые форматы и модели обучения профессий будущего. Такое заявление российский лидер сделал в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив в среду 18 сентября.

Развитие новых форматов образования позволяет проводить взаимное обучение между системами искусственного интеллекта и человека. Такая переходная модель развития в современном обществе, по словам Путина, может привести к неожиданным и масштабным результатам. От этого зависит технологический суверенитет и качество жизни людей, подчеркнул президент.