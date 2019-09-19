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Немецкая подлодка в литовском порту: кадры прибытия

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© Видео Ruptly / Sputnik / NATO TV

Подводная лодка Военно-морских сил Германии U-31 зашла в Клайпедский морской порт. Это первое немецкое судно в городе за последние 18 лет.

Экипаж немецкой подлодки U-31 прибыл Клайпедский морской порт в Литве с дружественным визитом для встречи с литовскими коллегами и участия в ряде мероприятий.

В последний раз немецкая подлодка заходила в город 18 лет назад.



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