В поисках пришельцев: что нужно знать о "штурме" Зоны 51

С вечера 19 сентября к Зоне 51 стягиваются сторонники гипотезы о существовании инопланетян. Изначально активисты предлагали штурмовать базу, на которой, по их мнению, армия прячет доказательства визита НЛО на Землю.
На странице мероприятия в Facebook более 2 миллионов человек поставили отметку "Пойду". При этом американские власти предупредили, что любая попытка незаконного доступа к особо охраняемым объектам будет иметь последствия.
После этого стало известно, что у Зоны 51 планируется лишь провести фестиваль единомышленников. Все что нужно знать о "штурме" перед началом акции — в видеоролике RT.