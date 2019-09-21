"Бриллианты" вместо слез: необычная болезнь поставила в тупик врачей

Из глаза женщины ежедневно достают более 50 кристаллов. Они жесткие и острые, но не представляют непосредственной физической угрозы.

В Армении врачи не могут поставить диагноз 22-летней Сатеник Каразян, в глазах у которой вместо слез образуются кристаллы, сообщает Sputnik Армения.

Первые симптомы у девушки появились два месяца назад. Вначале Сатеник решила, что ей в глаза попала пыль на приеме у стоматолога. А родственники предположили, что это осколки стекла. Однако с тех пор каждое утро девушка вынуждена доставать из глаз острые кристаллы. Всего за сутки их может образоваться около более 50.

"Сейчас каждый мой день превратился в ад", — рассказала девушка.

Вначале Сатеник решила обратиться к офтальмологу, но он не поставил ей никакого диагноза. Семья отвезла девушку к медикам в соседний город, потом в Ереван, однако и там никто не смог понять, что с ней происходит. Медики прописали пациентке капли и антибиотики, но из-за этих препаратов ее состояние резко ухудшилось, и Сатеник перестала их принимать.

Болезнью Сатеник заинтересовались в Минздраве республики, где уже дважды проводили совещания с главным советником ведомства, офтальмологом Арташесом Зильфяном.

"Мы планируем провести с Сатеник еще один консилиум, где соберем сведения анамнеза, и тогда станет ясно, что происходит с пациентом", — сказал замглавы Минздрава Оганес Арутюнян.

По словам родственников, у них нет денег на лечение за границей: у супруга Сатеник инвалидность первой группы, родители мужа — пенсионеры, мать девушки растила ее и еще четверых детей одна.

"Мы крестьяне, возделываем землю, занимаемся скотоводством. Других возможностей нет. Самая здоровая из всех нас была она", — отметила в интервью Sputnik Армения свекровь Каразян.