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Супергерою 80 лет: на фасадах зданий по всему миру появился знак Бэтмена

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© RUPTLY.

На зданиях в Барселоне, Нью-Йорке, Мельбурне и других городах по всему миру появился легендарный символ Бэтмена.

Акция приурочена к празднованию 80-летия со дня создания персонажа, сообщает RT

Эмблему в виде летучей мыши над вымышленным городом Готэм-Сити проецировали в небо с помощью прожектора, когда жителям нужна была помощь супергероя.

Бэт-сигнал появился на зданиях в Мельбурне, Токио, Йоханнесбурге, Берлине, Париже, Барселоне, Сан-Паулу, Нью-Йорке, Монреале, Мехико, Лос-Анджелесе и Лондоне.

Несмотря на то что впервые он появился в комиксах в марте 1939 года, официально День Бэтмена празднуют в сентябре.

Теги:
Бэтмен


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Супергерою 80 лет: на фасадах зданий по всему миру появился знак Бэтмена
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