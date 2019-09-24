Митинги против Трампа у Генассамблеи ООН

В день открытия высокой недели выступит президент США Дональд Трамп, против которого перед зданием Генассамблеи уже собрались митингующие. Люди несут в руках плакаты, осуждающие политику американского президента. Многие митингующие выступают против миграционной политики американского президента.
Сам Трамп называет борьбу с нелегальной миграцией одним из главных приоритетов своей политики, отмечая, что миграция обходится США в 300 миллиардов долларов в год.
Дошло до того, что в августе 2019 года Трамп заявил, что американская администрация всерьез рассматривает возможность отмены права на предоставления гражданства по рождению.
Еще в августа 2015 года Трамп возмутился у себя в Twitter тем, что 7,5% всех рожденных в США являются нелегальным мигрантами, более 300 тысяч детей в год.
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