Митинги против Трампа у Генассамблеи ООН

Неделя высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке открывается во вторник 24 сентября и продлится до 30 сентября. Ожидается участие 196 делегаций - 91 главы государства, шести вице-президентов, 45 глав правительств, пяти вице-премьеров, 44 министров.

В день открытия высокой недели выступит президент США Дональд Трамп, против которого перед зданием Генассамблеи уже собрались митингующие. Люди несут в руках плакаты, осуждающие политику американского президента. Многие митингующие выступают против миграционной политики американского президента.

Сам Трамп называет борьбу с нелегальной миграцией одним из главных приоритетов своей политики, отмечая, что миграция обходится США в 300 миллиардов долларов в год.

Дошло до того, что в августе 2019 года Трамп заявил, что американская администрация всерьез рассматривает возможность отмены права на предоставления гражданства по рождению.

Еще в августа 2015 года Трамп возмутился у себя в Twitter тем, что 7,5% всех рожденных в США являются нелегальным мигрантами, более 300 тысяч детей в год.

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