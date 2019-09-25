Стратегически важное решение: Россия поможет Абхазии модернизировать армию

Президент России Владимир Путин 23 сентября поручил подписать Соглашение о финансировании Россией расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии.

В Сухуме эту инициативу назвали отвечающей Договору о союзничестве. А вот в Тбилиси поручение Путина посчитали "незаконным" и "милитарстским".

Для Москвы решение помочь Абхазии важно стратегически. Это ответ на развертывание НАТО в Грузии.

Соглашение между Абхазией и Россией о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил республики предусматривает оснащение Абхазской армии современными видами вооружения, рассказал в интервью радио Sputnik Абхазия пресс-секретарь Минобороны Абхазии Роланд Джоджуа.

По мнению посла РФ в республике Алексея Двинянина, модернизация будет способствовать укреплению боеспособности Абхазской армии.

23 августа министр обороны Абхазии Мираб Кишмария встретился в Москве со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, главы оборонных ведомств обсудили сотрудничество двух стран, а также заключили Соглашение между Москвой и Сухумом о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил республики.

Войсковые формирования Абхазии включают органы центрального управления, сухопутные войска, военно-воздушные силы, военно-морской флот, подразделения специального назначения (всего – более двух тысяч человек). Абхазские военнослужащие готовы к решению сложных задач на суше, в небе и на море. Так, авиация способна наносить бомбовые удары на всю глубину территории потенциального противника, а военно-морские силы надежно контролируют территориальные воды республики, и могут обеспечить десантирование в тылу потенциального противника.