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"Об этом нельзя молчать": Вышинский выступил с докладом в Совфеде

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Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (237)
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Глава портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выступил с докладом "Положение со свободой слова на Украине и борьба за права журналистов: личный опыт" на пленарном заседании Совета Федерации.

Глава портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выступил с докладом на пленарном заседании Совета Федерации и заявил, что оказывать давление на СМИ на Украине продолжают и после ухода Петра Порошенко с поста президента.

"На Украине есть все элементы системы или механизма давления на журналистов, СМИ и свободу слова, которые присутствовали все пять лет во время правления Порошенко", - рассказал Вышинский.

При Порошенко журналистов, по словам главреда РИА Новости Украина, буквально выживали из страны.

"Выходя из СИЗО, я думал, что все это уйдёт с Порошенко..., все это должно остаться в прошлом. Но машина, которая направлена на борьбу со средствами массовой информации и с журналистами, продолжает работать", - сообщил журналист.

Главный метод борьбы за то, чтобы истории с необоснованным задержанием представителей СМИ не повторялись, по мнению Вышинского, - привлечение внимания.

"Об этом нельзя молчать, об этом нужно говорить… Тогда удастся добиться, чтобы машина по давлению на журналистов будет как минимум сломлена, как максимум - демонтирована", - считает он.

Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (237)
Теги:
Вышинский


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