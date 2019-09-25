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“Позор для США”: как развивался визовый скандал между Москвой и Вашингтоном

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© Видео Sputnik/RUPTLY

Некоторые члены делегации России не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке.

Всего визу не получили десять членов делегации, в том числе глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

Представитель госдепартамента не стал комментировать причины отказа или задержки в выдаче виз, повторив, что визовые запросы рассматриваются в индивидуальном порядке и информация об этом конфиденциальна.

Последнее заседание Совета Федерации РФ весенней сессии
© Sputnik / Владимир Федоренко
Косачев о невыдаче виз членам Совфеда: вопрос встанет ребром при контактах с США в ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "возмутительным инцидентом" невыдачу виз США членам российской делегации для участия в конференции по ДВЗЯИ, которая проходит в эти дни на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Кроме того, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов ранее заявил, что регулярные нарушения США своих обязательств как страны, принимающей международную организацию, являются поводом для того, чтобы всерьез пересмотреть заявки других государств на размещение штаб-квартиры ООН.

Сенатор Олег Морозов в свою очередь предложил ввести санкции в отношении американских политиков и дипломатов как ответную меру за невыдачу виз США.

Теги:
Генеральная Ассамблея ООН, визы, Россия, США


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