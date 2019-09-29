Закружили в вальсе: моржи в Арктике заслушались классической музыкой

На видео мужчина на парусной яхте Alter Ego исполняет на баяне вальс из кинофильма "Мой ласковый и нежный зверь", пишет RT.

Мелодия так понравилась стаду моржей, что морские млекопитающие собрались на своеобразный "танец" за бортом судна. Животные издавали характерные звуки, похожие на хрюканье, смотрели в сторону яхты и как будто внимательно слушали. Подводная съемка показала, что ластоногие будто кружились в воде.

Как только игра на баяне прекратилась, морские млекопитающие уплыли.

Alter Ego одна из немногих яхт, способных на арктические автономные экспедиции. Каждое лето яхта становится научным судном, оснащенным по современным стандартам, и уходит в самые труднодоступные уголки Арктики. В 2015 году яхту, которая бороздила моря еще в прошлом веке, могли списать на металлолом, но команда энтузиастов выкупила ее и провела реконструкцию.

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