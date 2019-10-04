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Смертельная посадка: кадры с места ЧП с самолетом во Львове

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© Видео Youtube/RT на русском

Полиция Украины завела уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта", санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.

В результате аварийной посадки транспортного Ан-12 во Львове погибли пять человек. Пострадали три члена экипажа, они находятся в тяжелом состоянии, двоих из них уже прооперировали, передает RT.

Инцидент произошел примерно в полутора километрах от аэропорта. Премьер Украины Алексей Гончарук выразил соболезнования родным погибших при аварийной посадке.

Причинами крушения транспортного самолета могут быть ошибка пилота и нехватка горючего, заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк. По его данным, на борту самолета было десять тонн груза, но что именно перевозили, он не уточнил.

На данный момент спасатели завершили аварийно-спасательные работы на месте крушения.

 

Теги:
авиакатастрофы, Украина


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