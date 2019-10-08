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Надежная оборона: как работал ядерный щит СССР в Белорусии

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© Sputnik

Военные Белорусии специально для журналистов Sputnik провели экскурсию по бывшей ракетной базе СССР.

Раньше это было одно из самых секретных мест в СССР. Еще 30 лет назад под Сморгонью стояли ядерные ракеты, те самые, которые перебросили на Кубу в разгар Карибского кризиса.

Ткуарчалская ГРЭС
© Sputnik Сария Кварацхелия
Приманка для сталкера: трансформации Ткуарчалской ГРЭС

Советский ядерный щит демонтировали в 1992 году. В соответствии с Договором о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений Минск обязался вывезти или уничтожить все стратегические ядерные боеголовки, и ракетный полк передислоцировали в Новосибирск.

Сейчас под Сморгонью все поросло травой. Бывшая ракетная база привлекает лишь сталкеров.

Как работал подземный гарнизон - смотрите в нашем видео.

Теги:
ядерное оружие, Белоруссия, СССР


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