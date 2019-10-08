Надежная оборона: как работал ядерный щит СССР в Белорусии

Раньше это было одно из самых секретных мест в СССР. Еще 30 лет назад под Сморгонью стояли ядерные ракеты, те самые, которые перебросили на Кубу в разгар Карибского кризиса.

Советский ядерный щит демонтировали в 1992 году. В соответствии с Договором о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений Минск обязался вывезти или уничтожить все стратегические ядерные боеголовки, и ракетный полк передислоцировали в Новосибирск.

Сейчас под Сморгонью все поросло травой. Бывшая ракетная база привлекает лишь сталкеров.

Как работал подземный гарнизон - смотрите в нашем видео.