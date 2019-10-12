Искусство быть первым: каким мир запомнит Алексея Леонова

Советский космонавт Алексей Леонов — первый человек, вышедший в открытый космос, скончался в Москве в пятницу 11 октября.

Не стало Алексея Архиповича Леонова. Он умер на 86-м году жизни в госпитале имени Бурденко после продолжительной болезни.

Леонов был первым человеком, вышедшим в открытый космос в марте 1965 года. За проявленные мужество и героизм ему присвоили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

Он также участвовал в первом в истории совместном полете советского корабля "Союз-19" и американского Apollo со стыковкой и переходом экипажа на соседние корабли в июле 1975 года. За успешное осуществление полета Леонов был награжден второй медалью "Золотая Звезда" и орденом Ленина.

В 1970-1991 годах работал заместителем начальника Центра подготовки космонавтов.

Космонавт Алексей Леонов широко известен и как художник. Ранее выставка его работ "Космос и его тайны" с огромным успехом экспонировалась в Российском центре науки и культуры в Париже.

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