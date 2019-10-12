17:21 12 Октября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.22
  • EUR70.73
Поиск
Видео

Абсолютный рекорд: силач Иван Савкин сдвинул судно весом 12 тысяч тонн

Получить короткую ссылку
6 0 0
Новости
Все новости
Все новости
RUPTLY/@ivan.savkin

Силач отметил, что установил рекорд для демонстрации пользы здорового образа жизни и безграничных возможностей человеческого организма.

Приморский силач Иван Савкин на территории Первомайского судоремонтного завода во Владивостоке установил очередной мировой рекорд. С первой попытки он сдвинул с места и протащил на полтора метра контейнеровоз "Вениамин Хлопин".

© Видео RUPTLY
Прогуляться над городом: канатоходец установил мировой рекорд в Перми

Судно, принадлежащее Камчатскому морскому пароходству, весит 12 тысяч 400 тонн.

Иван готовился к рекорду несколько месяцев. Сначала акция была намечена на начало сентября и приурочена к проведению Восточного экономического форума, но ее пришлось несколько раз переносить из-за непогоды.

Когда погода наладилась, рекорд был установлен, но двигать судно пришлось вперед кормой, что серьезно увеличило нагрузку на спортсмена.

Ранее приморский пауэрлифтер уже сдвигал с места многотонные аэробус и истребитель Су-27, самолет Ан-2, а также паром, тепловоз, зенитно-ракетный комплекс "Оса", танки Т-34 и Т-54Б, портовый кран и десятитонный военный грузовик "Урал".

Читайте также:

 

Теги:
Россия


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Легенда космоса: Алексей Леонов на работе и дома
Приморский силач Иван Савкин отбуксировал судно
Абсолютный рекорд: силач Иван Савкин сдвинул судно весом 12 тысяч тонн
Карты Мир и АПРА
Территория "Мира" и "АПРА": новые возможности платежных систем России и Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia