Абсолютный рекорд: силач Иван Савкин сдвинул судно весом 12 тысяч тонн

Силач отметил, что установил рекорд для демонстрации пользы здорового образа жизни и безграничных возможностей человеческого организма.

Приморский силач Иван Савкин на территории Первомайского судоремонтного завода во Владивостоке установил очередной мировой рекорд. С первой попытки он сдвинул с места и протащил на полтора метра контейнеровоз "Вениамин Хлопин".

Судно, принадлежащее Камчатскому морскому пароходству, весит 12 тысяч 400 тонн.

Иван готовился к рекорду несколько месяцев. Сначала акция была намечена на начало сентября и приурочена к проведению Восточного экономического форума, но ее пришлось несколько раз переносить из-за непогоды.

Когда погода наладилась, рекорд был установлен, но двигать судно пришлось вперед кормой, что серьезно увеличило нагрузку на спортсмена.

Ранее приморский пауэрлифтер уже сдвигал с места многотонные аэробус и истребитель Су-27, самолет Ан-2, а также паром, тепловоз, зенитно-ракетный комплекс "Оса", танки Т-34 и Т-54Б, портовый кран и десятитонный военный грузовик "Урал".

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