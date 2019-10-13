Путин рассказал, над какими ударными комплексами будет работать Россия

"Мы будем работать над такими ударными комплексами, которые, безусловно, преодолеют любую систему ПРО. Мы это сделаем, сейчас это уже очевидно, потому что системы ПРО работают против баллистических ракет, летающих по баллистической траектории, а мы кроме того, что их усовершенствовали многократно, еще и создали другое оружие, которого пока в мире ни у кого нет", - сказал Путин.

При этом он отметил, что гонка вооружений ничего хорошего для мира не сулит, и РФ не будет из-за этого втягиваться в непомерные бюджетные расходы. Ведь Россия лишь на седьмом месте по расходам на оборону.

Президент России впервые рассказал о разработанных в России новейших видах стратегического вооружения весной прошлого года. В послании к Федеральному собранию он представил, в частности, гиперзвуковые комплексы "Кинжал", "Авангард" и "Буревестник", боевой лазер "Пересвет", подводный беспилотник с ядерной силовой установкой "Посейдон", а также межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат".

В послании этого года Путин также обратился к этой теме. Так, он отметил, что лазерные установки "Пересвет" и авиационные комплексы с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" подтвердили свои уникальные характеристики в режиме опытно-боевого дежурства, а завершение испытаний ракет комплекса "Авангард" назвал высокотехнологичным прорывом и сравнил его с запуском первого искусственного спутника Земли.

Кроме того, Путин рассказал о продолжении работы по перспективной новинке — гиперзвуковой морской ракете "Циркон", способной достигать скорости в девять Махов и поражать как морские, так и наземные цели.

При этом глава государства подчеркнул, что вся работа по повышению обороноспособности имеет только одну цель: она направлена на обеспечение безопасности России и ее граждан.

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