Настоящий мужик: пенсионер из Татарстана отремонтировал мост в своем поселке

75-летний пенсионер Николай Трофимов около четырех лет самостоятельно ремонтировал висячий мост через реку Казанку в поселке Дербышки.

За несколько десятков лет мост прогнил, доски обветшали, крепления тросов ослабли, разболтались. Ходить по нему стало опасно, но при этом никто не хотел заниматься реконструкцией.

Спасти этот мост было невозможно, к тому же опасное сооружение и вовсе планировали снести.

Николай Васильевич Трофимов, дядя Коля - бывший работник лагеря "Ласточка", расположенного неподалеку, по старой привычке, навещая прежнее место работы, просто не смог дальше терпеть эту бесхозяйственность. Он решил мост восстановить своими силами.

Пенсионеру приходилось работать, ухаживать за больной супругой и лишь несколько часов уделять на восстановление моста.

Восстановление моста заняло больше двух лет. В своем благом деле Николай Васильевич не один. Есть постоянные добровольные помощники, приходят поработать на один-два часа. Сейчас мост почти готов, осталось только по мелочам доделать.

Строение стало местной достопримечательностью. Ни одна свадьба не проходит без посещения молодыми этого чуда.

В своем Instagram президент Республики Татарстан Рустам Минниханов выразил благодарность "активному пенсионеру Николаю Трофимову, который своими силами восстановил красивый мост".

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