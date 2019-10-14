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Затопленная Япония: последствия тайфуна Хагибис

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© Видео Ruptly

В спасательных работах в Японии принимают участие около 31 тысячи сотрудников сил самообороны.

В спасательных работах принимают участие около 31 тысячи сотрудников сил самообороны Японии.

Вечером субботы тайфун "Хагибис" обрушился на основной японский остров Хонсю в районе полуострова Идзу. Давление в центре тайфуна составляло 945 гектопаскалей, сила ветра в центре до 45 метров в секунду, при порывах – до 65. В Токио скорость ветра достигала 41,5 метра в секунду. Этой силы ветра достаточно, чтобы перевернуть грузовик и более чем достаточно, чтобы повалить деревья и опоры линий электропередач.

Стихия оставила около 136 тысяч жилищ без водоснабжения и 4300 - без электричества. Пока идут восстановительные работы по возобновлению подачи водоснабжения, питьевую воду в пострадавшие районы привозят автоцистернами. Подачу электричества планируется восстановить к середине недели.

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