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Шагнули в пропасть: самый массовый бейсджамп-прыжок совершен в Сочи

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© Видео https://www.youtube.com/embed/bkCU7jMLCBI?rel=0

За четыре дня фестиваля BASE days 2019 в Сочи экстремалы из разных стран совершили около 800 прыжков.

В Адлерском районе Сочи 13 октября завершился четырехдневный международный фестиваль по прыжкам с моста с парашютом. С моста высотой 207 метров одновременно прыгнули 27 спортсменов.

Всего за время проведения фестиваля было совершено 800 показательных акробатических прыжков с парашютом. Участники экстремального спортивного мероприятия стали 50 подготовленных экстремалов, которые специально для этого приехали в Сочи из других городов России, а также из Дании, США, Индии, Турции, Бразилии и Великобритании.

94-летняя старушка прыгнула с парашютом с самолета
© AP Photo.
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В этом году Сочи принял международный экстрим-фестиваль бейсджампинга в пятый раз. Местом проведения основных мероприятий стал подвесной мост «Скайбридж». Спортсмены высоко оценили главную точку для прыжков с моста, которой стала площадка BUNGY 207.

Бейсджампинг — экстремальная разновидность парашютного спорта, в которой используется специальный парашют для прыжков с фиксированных объектов. Большинство бейс-прыжков совершается с высоты ниже 600 метров. Свободное падение до земли с объекта высотой 150 метров будет длиться около 5,6 секунды. Чтобы такой прыжок закончился успешно, джамперу необходимо вовремя раскрыть парашют. За такое короткое время скорость падения не успеет сильно развиться, и раскрытие произойдёт на скорости в два раза меньшей, чем скорость падения в классических прыжках с парашютом.

Сочинские аттракционы вошли в топ-13 самых экстремальных развлечений в мире. Среди названных в рейтинге аттракционов - сочинский зиплайн, качели и разнообразные «горки».

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Теги:
Сочи, рекорды, парашют


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