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Встреча по высшему разряду: Путину в ОАЭ оказали королевские почести

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© Видео RUPTLY

Первый за последние 12 лет официальный визит Президента России в Объединенные Арабские Эмираты.

Российский лидер прилетел в Абу-Даби сегодня, 15 октября. Последний официальный визит Владимира Путина в ОАЭ состоялся в 2007 году, а до сегодняшней встречи президент РФ общался с наследным принцем Мухаммедом бен Заид аль-Нахайяном только по телефону.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Встречали российского лидера с восточным колоритом и размахом: президентский Aurus не спеша проследовал до президентского дворца Каср аль-Ватан в окружении конного эскорта. В руках кавалеристы держали флаги России и ОАЭ. С воздуха праздничную атмосферу создавали истребители ВВС арабского государства, которые нарисовали над кортежем российский триколор. В честь приезда Путина также был дан артиллерийский салют.

Отмечается, что наследный принц Абу-Даби лично встретил Путина у трапа самолета. Это не совсем типично для ОАЭ и свидетельствует об особой важности гостя. Большая часть двусторонних переговоров пройдет в закрытом для прессы режиме. На них, в частности, будет обсуждаться партнерство между странами и региональная проблематика, в том числе и ситуация в Сирии.

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Теги:
ОАЭ, Владимир Путин


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