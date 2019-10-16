Рекорд устоял: как прошел фестиваль тыквы в Германии

Считается, что все тыквенные праздники связаны с Америкой. Однако в маленьком немецком городке Людвигсбурге ежегодно проходит самая крупная в мире выставка тыквы.

Фестиваль тыквы в Людвигсбурге - самый большой в мире тыквенный фестиваль, на котором ежегодно выставляется около 500 тысяч тыкв. Культ этого овоща в Германии достиг таких масштабов, что у него появились собственные фестивали. Самый крупный из них проходит в Людвигсбурге.

Организаторы мероприятия раскладывают овощи в садах местного дворца. Каждый год экспозиция посвящена определенной теме. В этом году это сказки и сказочные миры. Любителям необычных фотографий будет где развернуться: участники фестиваля обычно составляют из тыкв гигантские многофигурные композиции, поражающие воображение.

Программа, которая растягивается на два месяца, также включает в себя регату на тыквенных лодках, дегустацию различных блюд и напитков из тыквы (есть даже вино!), выставку резных тыквенных скульптур и конкурс на самую большую тыкву Европы.

Рекорд в 2016 году поставил бельгийский фермер Маттиас Виллеманс, вырастивший овощ весом 1190,5 кг. Побить его пока никому не удалось. В последний день фестиваля тыква-победитель разбивается во время специальной церемонии, и посетителям разрешают взять из нее семена.

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