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"Капуста" на десять миллионов: как в Оренбурге спасали краснокнижных черепах

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В одном из гаражей Оренбурга сотрудники полиции обнаружили более четырех тысяч среднеазиатских сухопутных черепах. Рептилии были незаконно ввезены на территорию России из Казахстана.

Четыре тысячи черепах спасли в Оренбургском районе. Их обнаружили в гараже-сложенными и расфасованными.

Среднеазиатские сухопутные рептилии в основном обитают в Казахстане. В России они занесены в Красную книгу. Одну такую черепашку в зоомагазине можно купить за несколько тысяч, а контрабандисты таким образом могли разбогатеть более чем на десять миллионов рублей.

Сейчас черепах поселили в здании ветеринарного факультета аграрного госуниверситета Оренбурга. Потом их выпустят на волю в казахстанских степях – в естественную среду обитания.

Сотрудники полиции смогли задержать подозреваемых. Это житель Оренбурга и гражданка государства Средней Азии.

Судом в отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ее сообщник находится под домашним арестом. 

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