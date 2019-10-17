"Капуста" на десять миллионов: как в Оренбурге спасали краснокнижных черепах

Четыре тысячи черепах спасли в Оренбургском районе. Их обнаружили в гараже-сложенными и расфасованными.
Среднеазиатские сухопутные рептилии в основном обитают в Казахстане. В России они занесены в Красную книгу. Одну такую черепашку в зоомагазине можно купить за несколько тысяч, а контрабандисты таким образом могли разбогатеть более чем на десять миллионов рублей.
Сейчас черепах поселили в здании ветеринарного факультета аграрного госуниверситета Оренбурга. Потом их выпустят на волю в казахстанских степях – в естественную среду обитания.
Сотрудники полиции смогли задержать подозреваемых. Это житель Оренбурга и гражданка государства Средней Азии.
Судом в отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ее сообщник находится под домашним арестом.
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