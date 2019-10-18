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Эффект домино: женщину в Аргентине спасли после падения на рельсы в метро

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© Видео Police оf the City of Buenos Aires
Sputnik Абхазия

Мужчина, упавший в обморок на станции метро в Буэнос-Айресе, невольно столкнул женщину на рельсы.

Пассажиры, ожидавшие поезд, остановили состав буквально в нескольких метрах от пострадавшей.

Позднее и мужчину, и женщину увезли в больницу на скорой.

Теги:
Аргентина


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