Эффект домино: женщину в Аргентине спасли после падения на рельсы в метро

Пассажиры, ожидавшие поезд, остановили состав буквально в нескольких метрах от пострадавшей.
Позднее и мужчину, и женщину увезли в больницу на скорой.
Мужчина, упавший в обморок на станции метро в Буэнос-Айресе, невольно столкнул женщину на рельсы.
Пассажиры, ожидавшие поезд, остановили состав буквально в нескольких метрах от пострадавшей.
Позднее и мужчину, и женщину увезли в больницу на скорой.
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