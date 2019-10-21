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Опубликовано видео первой крупной находки египетских археологов

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Sputnik Абхазия

Египетские археологи обнаружили на территории некрополя Аль-Асасиф в Луксоре 30 нетронутых саркофагов с мумиями.

Опубликовано видео первой крупной находки египетских археологов с 30 нетронутыми мумиями в саркофагах.

Открытие совершили на территории некрополя Аль-Асасиф, который расположен на восточном берегу Нила в городе Луксор. Находку называют одной из крупнейших с конца XIX века. Отмечается, что ранее все важные открытия в Египте принадлежали иностранным ученым.

По оценкам историков, саркофаги принадлежат семьям верховных жрецов, которые жили в 945-720 годах до нашей эры. Тогда в Египте правила 22-я династия фараонов.

Ранее Министерство по делам древностей Египта утверждало, что обнаружило 20 саркофагов в некрополе Аль-Асасиф, и предположило, что в них находятся мумии.

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Теги:
археология, Египет


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