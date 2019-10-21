"Теплые проводы": сирийские курды забросали военных США овощами с камнями

Курды из сирийского города Камишли попытались заблокировать отвод американских солдат из региона. Жители закидали помидорами и камнями машины американского конвоя, которые покидали территорию Сирийской Арабской Республики. Сирийские жители отреагировали подобным образом на решение Вашингтона о выводе американских войск с севера Сирии. Отмечается, что курдские формирования расценили подобные действия Соединенных Штатов как нарушение ранее достигнутых договоренностей, сообщает РИА Новости.

В начале октября боевики курдской повстанческой группировки "Сирийские демократические силы", пользующиеся поддержкой США, назвали "ударом ножом в спину" заявление Вашингтона об уходе их войск. Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США выведут еще около одной тысячи военных из Сирии. Выводить войска американцы начали с северо-востока Сирии еще на прошлой неделе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября начал в Сирии операцию под названием "Источник мира", ее задача состоит в борьбе с Рабочей партией Курдистана и "Исламским государством". США отказались поддержать курдов и вывели войска из Сирии.

17 октября Турция и США договорились о приостановке на 120 часов военной операции Анкары в регионе, чтобы курдские вооруженные формирования смогли покинуть район военных действий. Однако обе стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

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