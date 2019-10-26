Ничего себе "ягодка": в Рижском зоопарке праздник тыквы

Ягода весом в 329 килограммов. Сегодня в рижском зоопарке уже 14-й год подряд взвешивали тыквы. После взвешивания их отправили на корм обитателям зоопарка.

Взвешивать тыквы, чтобы узнать ягоду-рекордсмена по весу, в Рижском зоопарке стало уже традицией. В этом году самой тяжёлой оказалась тыква Гундеги Неймане из Курземе. Она участвует в чемпионате не первый год и уже занимала первое место в 2017 году. Правда, тогда тыква весила всего 161,5 килограммов. Лето было холодное. В этом году — 329,5 килограммов.

"В выращивании тыквы самое главное — получить нужные семена. Из тех семян, что можно купить в Латвии, такая тыква не вырастет. Мы заказываем семена из Америки. А вот земле нужен компост, эта тыква занимает в саду 15 квадратных метров! У нас таких было десять, но вот видите, только одна достойна рекорда", - рассказала победительнице Гундега Неймане.

Но и эта тыква далеко не рекордсмен — в прошлом году дочь Гундеги Луизе побила все рекорды. Ягода весила 574 килограмма. Правда в зоопарке признаются, что такие тыквы доставляют неудобства.

"На самом деле, рекордсменам в 500 килограммов мы так особо сильно не радуемся. Хранить тыкву в разрезанном виде довольно сложно, она начинает портиться. Я думаю, как и дома. Если тыква слишком большая, все дарят её друзьям, коллегам и знакомым, чтобы не испортилась", - отметил председатель правления Рижского зоопарка Ингмарс Лидака.

Все тыквы после взвешивания попадают в клетки к обитателям зоопарка. Например, к обезьянам в новую африканскую саванну.

"Большие тыквы не для обезьян. Они столько не съедят и тыквы испортятся. Поэтому для обезьян у нас есть тыквы поменьше. А так у нас большая часть животных не отказывается от тыквы как от дополнительного питания. Где-то 30 килограммов у нас уходит в день", - поделился Лидака.

То, что не съедят сразу, отправится на кухню и в хранилище зоопарка. Тут признаются, что теперь обеспечены запасами тыквы до конца года.

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