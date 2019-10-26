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Средневековая загадка: поразительный артефакт нашли на дне Волги

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Огромная ладья эпохи Ивана III и объединения русских земель найдена на дне Волги в Самарской области.

Необычный объект в Волге в районе Свято-Богородичного Казанского монастыря в селе Винновка был найден сотрудниками монастыря. Идентифицировать старинный объект помогли ученые Самарского государственного технического университета, организовав несколько экспедиций с участием профессиональных водолазов и представителей научно-производственной компании "Экран".

Обследование находки, лежащей под водой на десяти метровой глубине, велось с помощью специальных подводных ультразвуковых сканеров и подводного робота, разработанного в Самарском университете. Результат поразил исследователей: размер затонувшей лодки порядка 50 метров в длину и 20 метров в ширину. Большая часть затонувшего корабля находится в песке, однако на УЗИ-снимках хорошо просматривается корма и сохранившиеся шпангоуты, а на видеосъемке можно увидеть большую цепь и старинные канаты.

Во время погружений с объекта был взят фрагмент древесины и полуметровый металлический кованый гвоздь. Радиоуглеродный анализ деревянной частицы ладьи делался в лаборатории Института мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения РАН. В результате исследования был установлен возраст объекта – 1415 год (±85 лет). Даже с учетом погрешности результат данного исследования свидетельствует о том, что в Волге лежит корабль, созданный и затонувший еще до эпохи Ивана Грозного.

Ученые считают, что находка представляет культурную и историческую ценность и позволит глубже изучить историю отношений народов, населявших берега Волги в XV веке. Найденная ладья является наиболее древним судном, из найденных в России. До сих пор таким считалась нижегородская беляна, найденная несколько лет назад в Ветлуге. Ее возраст оценивается в 300–400 лет.

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Теги:
археология


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