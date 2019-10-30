Достижение народа: Лавров о старте Конституционного комитета Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал старт Конституционного комитета Сирии на брифинге в Женеве. По мнению российского дипломата, это "достижение всего сирийского народа".

Однако Лавров отметил, что Конституционный комитет не способен решить все проблемы, в Сирии необходимо решать гуманитарные вопросы.

"Понятно, что Конституционный комитет сам по себе не способен решить всех проблем – необходимо, конечно же, параллельно решать задачи, связанные с гуманитарной ситуацией в Сирийской Арабской Республике, решать эти задачи без политизации, без дискриминации, без предварительных условий и содействовать созданию предпосылок для возвращения беженцев и перемещенных лиц к своим очагам", - сказал Лавров.

В Швейцарии Лавров принял участие в трехсторонней встрече с главами МИД Турции и Ирана, а также в консультациях со спецпосланником Госсекретаря ООН Гейром Педерсеном.