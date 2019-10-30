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"Никто не смотрит": RT ответил Навальному роликом

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© Видео RT Russian
Sputnik Абхазия

RT опубликовало видео после критики со стороны Алексея Навального, заявившего, что телеканал никто не смотрит.

RT видеороликом ответил Алексею Навальному, заявившему, что телеканал "никто не смотрит".

В видео упоминается основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс и сербский режиссер Эмир Кустурица, которые не раз говорили, что смотрят RT. Еще один из героев ролика – американский тележурналист Ларри Кинг, который тоже "никогда не смотрит" RT, потому что "сам работает на RT".

В материале также упоминаются "желтые жилеты", развернувшие плакат с благодарностью в адрес RT на одной из акции во Франции.

В октябре Алексей Навальный отреагировал на публикацию в Twitter, где сравнивалось количество просмотров прямого эфира RT о митинге в Москве 29 сентября и прямой трансляции на канале "Навальный LIVE". В частности, он использовал такие слова, как "чучундрики", "свинобомжи" и "свинобомж-шоу".

Позже главный редактор RT и МИА "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян заявила, что такие выражения используют те, кто "неудержимо стареет, а все еще хочет нравиться молоденьким".

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