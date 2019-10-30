"Никто не смотрит": RT ответил Навальному роликом

RT опубликовало видео после критики со стороны Алексея Навального, заявившего, что телеканал никто не смотрит.

RT видеороликом ответил Алексею Навальному, заявившему, что телеканал "никто не смотрит".

В видео упоминается основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс и сербский режиссер Эмир Кустурица, которые не раз говорили, что смотрят RT. Еще один из героев ролика – американский тележурналист Ларри Кинг, который тоже "никогда не смотрит" RT, потому что "сам работает на RT".

В материале также упоминаются "желтые жилеты", развернувшие плакат с благодарностью в адрес RT на одной из акции во Франции.

В октябре Алексей Навальный отреагировал на публикацию в Twitter, где сравнивалось количество просмотров прямого эфира RT о митинге в Москве 29 сентября и прямой трансляции на канале "Навальный LIVE". В частности, он использовал такие слова, как "чучундрики", "свинобомжи" и "свинобомж-шоу".

Позже главный редактор RT и МИА "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян заявила, что такие выражения используют те, кто "неудержимо стареет, а все еще хочет нравиться молоденьким".

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