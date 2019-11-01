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США призывают НАТО бороться с Россией в Черном море

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© Видео Sputnik/Ruptly
Sputnik Абхазия

Институт внешнеполитических исследований США назвал Москву главной причиной стратегической волатильности в районе Черного моря и призвал НАТО объединиться для сдерживания России в регионе.

Министры обороны стран НАТО поднимут на переговорах в Брюсселе вопрос обеспечения безопасности в Черном море, сообщила  постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.

"Укрепление безопасности в Черном море очень важно для НАТО, а также для государств-партнеров. Министры затронут вопросы безопасности в этом регионе", - сказала она, отвечая на вопрос, будет ли этот вопрос в повестке.

Она отметила, что для НАТО важно обеспечение свободы навигации в Черном море.

В апреле страны НАТО согласовали в Вашингтоне меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море. В частности, предусматриваются учения, обмен информацией и заходы в порты акватории. Меры также направлены на повышение осведомленности НАТО о ситуации в Черном море.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.



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