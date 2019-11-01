Против ПРО: Минобороны России показало видео перевооружения ракетного полка

Межконтинентальные баллистические ракеты были доставлены в Калужскую область на специальных тягачах. Местные воинские части были первыми, где началось переоснащение на новые ракетные комплексы "Ярс".

Цель перевооружения — усиление боевых возможностей по преодолению систем ПРО и укрепление потенциала ядерного сдерживания.

Минобороны России опубликовало видео установки межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку перевооружаемого ракетного полка в Козельском ракетном соединении РВСН.

В видео показаны перевозка ракеты "Ярс" на транспортно-загрузочном агрегате по шоссе и ее загрузка в шахтную пусковую установку в Калужской области.

"Ярс" (РС-24) - твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.