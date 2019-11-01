17:02 01 Ноября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.03
  • EUR71.48
Поиск
Видео

Против ПРО: Минобороны России показало видео перевооружения ракетного полка

Получить короткую ссылку
21 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео RT Russian
Sputnik Абхазия

Минобороны России опубликовало кадры загрузки межконтинентальных баллистических ракет РС-24 "Ярс" в шахты пусковых установок.

Межконтинентальные баллистические ракеты были доставлены в Калужскую область на специальных тягачах. Местные воинские части были первыми, где началось переоснащение на новые ракетные комплексы "Ярс".

Цель перевооружения — усиление боевых возможностей по преодолению систем ПРО и укрепление потенциала ядерного сдерживания.

Минобороны России опубликовало видео установки межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку перевооружаемого ракетного полка в Козельском ракетном соединении РВСН.

В видео показаны перевозка ракеты "Ярс" на транспортно-загрузочном агрегате по шоссе и ее загрузка в шахтную пусковую установку в Калужской области.

"Ярс" (РС-24) - твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Уличные протесты, парад "зомби" и извержение вулкана: лучшие фото недели
Против ПРО: Минобороны России показало видео перевооружения ракетного полка
Статистика преступлений в Абхазии
Преступление и наказание: криминогенная обстановка в Абхазии c 2008 по 2018 годы


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться