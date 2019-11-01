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"Тигр" и "Kirpi": Россия и Турция провели первое совместное патрулирование в Сирии

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© Видео RUPTLY
Sputnik Абхазия

Общее время прохождения маршрута составило около четырех часов. Патруль проинспектировал обстановку в нескольких крупных населенных пунктах.

Совместный российско-турецкий патруль завершил первое совместное патрулирование сирийско-турецкой границы, сообщили в Минобороны России.

"Совместный патруль российской военной полиции и пограничной службы Турции завершил первое совместное патрулирование сирийско-турецкой границы. Первым совместным патрулем пройден маршрут протяженностью более 110 километров в западном направлении от таможенного перехода Дербесия на глубине шесть километров от сирийско-турецкой границы и обратно", - говорится в сообщении.

© Foto / Mikki Sprenkle
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Как сообщалось, что в составе патруля находятся бронированные автомобили "Тигр", "Тайфун" военной полиции России и бронеавтомобили "Kirpi" турецкой пограничной службы - всего девять единиц военной техники. Добавлялось, что безопасность колонны обеспечивает бронетранспортер БТР-82 российской военной полиции.

РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник сообщил, что отвод курдов завершён досрочно. После этого должно начаться совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камы



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