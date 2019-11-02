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"Несокрушимая свобода": как США налаживают мир в Афганистане

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Sputnik Абхазия

За прошедший год США существенно расширили проведение боевых операций с применением авиаударов на территории Афганистана, заявили накануне представители американского военного командования.

Несмотря на постоянные разговоры США о необходимости мирного урегулирования в Афганистане и переговоров с "Талибаном", сами американцы не торопятся сокращать количество военных ударов по стране. С лета этого года их число планомерно увеличивается. Помогает ли такая тактика налаживания мира местным жителям – рассказываем в нашем видео.

© Foto / Александр Хораленко
Неизвестный Афганистан: кладбище империй

Военная кампания США в Афганистане стала самой длинной войной в американской истории, затянувшись на целых 18 лет. Максимальная численность военного контингента США за годы войны составила 140 тысяч солдат в 2010 году.

В ходе военных действий были убиты более 2300 американских солдат и более тысячи солдат международной коалиции. Ранены 17 674 американских солдата. В результате перекрестного огня, взрывов снарядов, убийств, бомбардировок и ночных рейдов по жилищам погибла 21 тысяча мирных жителей.

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