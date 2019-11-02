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"Победа" одного политика: поможет ли Трампу уничтожение аль-Багдади

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Лидер запрещенной в России группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади был убит в результате спецоперации американских военных. Эксперты полагают, что физическое устранение аль-Багдади в первую очередь важно лично для Трампа.

Американский президент сравнил операцию по устранению аль-Багдади с увлекательным кино. По его словам, бойцы спецназа США высадились возле дома лидера ИГ в деревне Бариша в Сирии и ворвались внутрь. Аль-Багдади попытался бежать через тоннель, но поняв, что он заблокирован, взорвал себя вместе с тремя детьми.

Трамп также добавил, что власти США предварительно уведомили Россию о грядущей операции, а Турция не создала никаких проблем во время ее проведения. Позднее президент сообщил, что видеозапись гибели главаря ИГ может быть частично опубликована.

"Отличные выходные для нашей страны. Мы поймали того, кто должен был быть пойман долгое время назад. Изумительная работа разведки, военных, координация... Мы очень этому рады", - резюмировал Трамп.

Тем не менее, Палата представителей США одобрила процедуру импичмента в отношении Дональда Трампа. Американскому президенту не помогло даже предполагаемое уничтожение Абу Бакра аль-Багдади. Так кто же на самом деле выиграл, а кто проиграл от новости о ликвидации аль-Багдади - смотрите видео. 

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Теги:
Абу Бакр аль-Багдади, импичмент, Дональд Трамп


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