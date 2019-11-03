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Невосполнимая утрата: кадры пожара в средневековом замке в Японии

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Sputnik Абхазия

Площадь возгорания составила более четырех тысяч квадратных метров, на ликвидацию потребовалось около 11 часов. В тушении участвовали по меньшей мере 20 пожарных расчётов.

Крупный пожар полностью уничтожил главное здание входящего в список всемирного наследия ЮНЕСКО замка Сюри на японском острове Окинава, пишет RT.

Пожар начался около 2:40. Причина его пока неизвестна. По мнению сотрудников противопожарных служб, возгорание, скорее всего, началось в главном здании замкового комплекса.

© AFP 2019 / Issei Kato / Pool
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Ликвидировать пожар удалось только 12 часов спустя. По данным противопожарных служб, всего уничтожены семь строений комплекса. Замок Сюри в городе Наха во времена Рюкюского государства был резиденцией монархов. Точная дата его постройки неизвестна. Общая площадь комплекса составляет 46,17 тысячи квадратных метров.

В 1945 году замок разрушила американская авиация, но его восстановили и вновь открыли в 1992 году. А в 2000-м его внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Власти Японии намерены восстановить замок, однако точный масштаб нанесенного огнем ущерба еще предстоит установить.

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