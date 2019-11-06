Путин: националисты и пещерные русофобы объявили войну русскому языку

Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку обратил внимание на ущемление прав русскоговорящего населения в западных странах.

Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность войной, которую объявили в некоторых странах русскому языку.

"Сегодня мы сталкиваемся с попытками искусственно, я хочу это подчеркнуть, именно искусственно, грубо, подчас бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию", - заявил Путин.

Он назвал тех, кто открыто ведет войну против русского языка в иностранных государствах, "пещерными русофобами". Путин также отметил, что сегодня агрессивно в этом направлении работают "разного рода маргиналы" и националисты. В некоторых странах это все переросло в официальную государственную политику.

При этом президент сказал, что в первую очередь такое давление является нарушением прав человека, так как лишает людей права на родную речь, культуру и историческую память.

Читайте также: