Путин: националисты и пещерные русофобы объявили войну русскому языку

Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность войной, которую объявили в некоторых странах русскому языку.
"Сегодня мы сталкиваемся с попытками искусственно, я хочу это подчеркнуть, именно искусственно, грубо, подчас бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию", - заявил Путин.
Он назвал тех, кто открыто ведет войну против русского языка в иностранных государствах, "пещерными русофобами". Путин также отметил, что сегодня агрессивно в этом направлении работают "разного рода маргиналы" и националисты. В некоторых странах это все переросло в официальную государственную политику.
При этом президент сказал, что в первую очередь такое давление является нарушением прав человека, так как лишает людей права на родную речь, культуру и историческую память.
Читайте также:
-
"Он сила": Оливер Стоун рассказал о своем впечатлении от общения с Путиным
-
Путин поручил ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете