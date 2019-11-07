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"Дуга нестабильности": какую цель преследуют учения НАТО "Железный волк" в Прибалтике

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© Видео Sputnik/RUPTLY
Sputnik Абхазия

За последнее время Североатлантический альянс значительно увеличил число проводимых совместных тренировок в регионе. С 2017 года в Эстонии, Латвии, Литве и Польше развернуты четыре боевые группы.

В учениях примут участие около четырех тысяч военнослужащих, в частности из Великобритании, Германии, Польши, США и Эстонии. В сообщении говорится, что основная фаза учений продлится до 18 ноября, а возврат литовской техники к местам постоянной дислокации запланирован на 18-22 ноября.

В общей сложности в маневрах примут участие почти 4000 военнослужащих из Литвы, США, Великобритании, Германии, Эстонии и других стран. Военные 11 стран альянса отрабатывают маневры еще с лета. 

Эксперты считают, что растягивание учений во времени – преднамеренно: так организация пытается психологически надавить на Москву и показать жителям стран Балтии, что они под защитой от мнимой российской угрозы.

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Теги:
Прибалтика, Белоруссия, Россия, НАТО


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