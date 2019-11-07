Праздник урожая по-армянски: как отметили "Амшен" в селе Яштуха

Праздник амшенских армян прошел в Абхазии четвертый раз. На это событие, как и в прошлые годы, съехались представители армянской общины и гости мероприятия со всей республики.

Каждый год, амшенские армяне проводят традиционный праздник в разных местах, в прошлом году народные гуляния прошли в селе Махадыр, в этом выбор пал на село Яштуха Сухумского района.

Проведение "Амшена" изначально было намечено на первое ноября, но из-за погоды праздненство перенесли на седьмое число. Организаторы не прогадали, на улице было тепло и солнечно. Все были настроены на веселье и гастрономическое удовольствие. В том, что праздник пройдет успешно, сомнений не было.

Заходя во двор сельской школы можно было ощутить запах костра и готовящегося мяса, это была баранина, которую жарили на вертеле. "Амшен" напомнил традиционный праздник "Лыхнашта" и "Мыкуашта", по периметру стояли павильоны, в которых каждый район Абхазии представлял свои национальный армянские блюда.