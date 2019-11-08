Три мощных взрыва прогремели в центре Бишкека: есть пострадавшие

В сети появилось видео с моментом взрыва в кафе "Антошка" в центре Бишкека. На кадрах видно, что здание охвачено огнем и в определенный момент раздается громкий взрыв.

В Бишкеке на пересечении проспектов Чуй и Эркиндик прогремело несколько взрывов, первый из них прозвучал примерно в 13:40, через некоторое время еще два. Загорелась одна из точек фастфуда. Следом пламя перекинулось на соседнее кафе. На место прибыли два пожарных расчета, сотрудники милиции и медики.

В Минздраве сообщили, что погибла сотрудница общепита. Пострадали при пожаре и взрывах не менее 15 человек, большая часть поступила в больницы с ожогами и испугом. Многих отпустили на амбулаторное лечение.

Пожар локализован. Ведутся работы по окончательной ликвидации возгорания.

В качестве одной из причин ЧП рассматривается взрыв газового баллона.

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