Как жила разделенная Германия: архивные кадры Берлинской стены

Берлинская стена пала 30 лет назад, 9 ноября 1989 года. Смотрите на архивных кадрах, как жила разделенная стеной Германия.

Утром 13 августа 1961 года жители Берлина, проживающие в восточной части города, с ужасом осознали, что оказались отрезанными и от Западного Берлина, и от всей Западной части Германии.

За почти три десятилетия существования стены из восточного Берлина бежали 5075 человек, в том числе пять сотен военных. Кто-то перебирался в Западный Берлин по выкопанному 145-метровому тоннелю, кто на дельтапланах и воздушных шарах, по канатам между домами и даже с помощью автобусов и бульдозеров. В 1973 году пограничникам приказали стрелять на поражение.

По российским данным, погибли 192 человека, около 200 получили ранения, более трех тысяч были арестованы.

С приходом к власти в СССР Михаила Горбачева отношения с Западом стали терять остроту.

По восточно-германскому режиму нанесла удар Венгрия, которая ликвидировала свои укрепления на границе с Австрией. Тогда за три дня ГДР покинули, а, попросту говоря, сбежали пятнадцать тысяч человек. Все это привело к отставкам партийных лидеров, упрощению визового режима и в итоге к падению Берлинской стены.

9 ноября 1989 года в 19 часов 34 минуты были оглашены новые правила для желающих выехать из страны. Они вступили в силу в 0 часов 55 минут 10 ноября 1989 года.

В октябре 1990-го ГДР присоединилась к ФРГ, и Берлинская стена была снесена окончательно. Небольшие ее части можно увидеть в мемориальном комплексе и художественной галерее под открытым небом East Side Gallery.

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