"Авторитетный" оружейник Михаил Калашников: архивные кадры

Сто лет назад родился всемирно известный советский и российский конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников.

Всемирно известный советский и российский конструктор стрелкового оружия Михаил Тимофеевич Калашников родился 10 ноября 1919 года в селе Курья Алтайского края в многодетной крестьянской семье. Он был семнадцатым ребенком в семье, в которой из девятнадцати родившихся детей выжили только восемь.

В 1930 году семья Тимофея Калашникова, признанного кулаком, была сослана из Алтайского края в поселок Нижняя Моховая (Томская область). В том же году отец семейства умер.

Михаил Калашников с раннего детства проявлял интерес к механизмам и писал стихи.

За свое первое изобретение – регистратор количества выстрелов из танковой пушки, молодой механик-водитель в тридцатых годах прошлого века получил именные часы от самого Георгия Жукова.

Когда началась Великая Отечественная война Михаил Калашников был отправлен командиром танка в состав 108-й танковой дивизии Брянского фронта.

В октябре 1941-го Калашников тяжело ранен. Именно в госпитале, где он провел долгие месяцы, возникла задумка.

Пять лет понадобилось конструктору, чтобы опытный образец самозарядного карабина "превратился" в автомат Калашникова и в 1949 году был принят на вооружение Советской армии.

С тех пор Михаил Тимофеевич жил Ижевске, где прошел на Ижмаше путь от рядового до Главного конструктора стрелкового оружия.

Возглавляемый Калашниковым коллектив конструкторов завода создал на базе автомата АК первую унифицированную систему автоматического стрелкового оружия. В начале 1960-х годов в конструкторском бюро Калашникова создали конструкцию единого пулемета под винтовочный патрон.

В конце 1960-х годов конструкторское бюро под руководством Михаила Калашникова приступило к созданию нового малокалиберного автоматического оружия (5,45 миллиметров).

В 1991 году на вооружение и в серийное производство поступили АК-74М калибра 5,45 миллиметров и его модификации с оптическим и ночным прицелом (АК-74МП, АК-74МН).

Знаменитый АК-47 неоднократно модернизировался, появилось множество его модификаций.

К началу двадцать первого века в пятидесяти пяти странах насчитывалось почти сто миллионов единиц оружия из "семейства Калашникова".

"Вы среди нас – самый авторитетный и непревзойденный", — сказал Михаилу Тимофеевичу знаменитый израильский оружейный конструктор Узи Галь.

Михаил Калашников скончался 23 декабря 2013 года на 95-м году жизни.

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