17:02 11 Ноября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.91
  • EUR70.48
Поиск
Видео

Самарканд впервые принял азиатскую конференцию клуба "Валдай"

Получить короткую ссылку
810
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Sputnik
Sputnik Абхазия

Десятая Азиатская конференция Валдайского клуба на тему "Центральная Азия и Евразия: многостороннее сотрудничество перед вызовами глобального беспорядка" проходит 10-11 ноября в Самарканде, продолжая восточный вектор в деятельности Клуба.

В Конференции, организуемой в партнерстве с Институтом стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) при президенте Республики Узбекистан, примут участие более 60 ведущих экспертов из 11 стран -  России, Узбекистана, Германии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Филиппин, Швеции, Японии.

Клуб выбрал местом проведения юбилейной X Азиатской конференции Узбекистан, одну из ведущих стран Центральной Азии. Политический курс усиления регионального сотрудничества нового президента страны Шавката Мирзиеева, поддержанный лидерами соседних стран, кардинальным образом изменил атмосферу взаимоотношений в Центральной Азии.

Президент России Владимир Путин в выступлении на пленарной сессии Ежегодной Валдайской конференции-2019, рассуждая о принципах взаимодействия между азиатскими странами, по сути, описал новый мировой порядок будущего. Участники десятой Азиатской конференции проанализируют взгляды мировых и региональных лидеров, предложат свои идеи относительно будущего этого пространства.

Читайте также:



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Падение Берлинской стены: 30 лет спустя
Самарканд впервые принял азиатскую конференцию клуба "Валдай"
Статистика преступлений в Абхазии
Преступление и наказание: криминогенная обстановка в Абхазии c 2008 по 2018 годы


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться