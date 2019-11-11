Самарканд впервые принял азиатскую конференцию клуба "Валдай"

В Конференции, организуемой в партнерстве с Институтом стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) при президенте Республики Узбекистан, примут участие более 60 ведущих экспертов из 11 стран - России, Узбекистана, Германии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Филиппин, Швеции, Японии.
Клуб выбрал местом проведения юбилейной X Азиатской конференции Узбекистан, одну из ведущих стран Центральной Азии. Политический курс усиления регионального сотрудничества нового президента страны Шавката Мирзиеева, поддержанный лидерами соседних стран, кардинальным образом изменил атмосферу взаимоотношений в Центральной Азии.
Президент России Владимир Путин в выступлении на пленарной сессии Ежегодной Валдайской конференции-2019, рассуждая о принципах взаимодействия между азиатскими странами, по сути, описал новый мировой порядок будущего. Участники десятой Азиатской конференции проанализируют взгляды мировых и региональных лидеров, предложат свои идеи относительно будущего этого пространства.
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