Ереван предоставит Москве доступ к американским биолабораториям

Переговоры по меморандуму о допуске российских специалистов в расположенные на территории Армении биолаборатории завершены. Об этом на совместном брифинге со своим коллегой Зограбом Мнацаканяном заявил сегодня, 11 ноября, в Ереване глава МИД России Сергей Лавров.

Переговоры по меморандуму о допуске российских специалистов в биолаборатории Армении завершены, Москва рассчитывает на его скорое подписание. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном.

Модернизированные на деньги США лаборатории, в которых проводятся биологические исследования, изучаются вирусы и штаммы, действуют на Украине, в Грузии, Армении, Казахстане. Россия неоднократно выражала подозрения в назначении действующих в закрытом режиме исследовательских центров на постсоветском пространстве.

По мнению Москвы, медико-биологическая деятельность этих лабораторий может осуществляться в интересах Пентагона, а не в гуманитарных целях, таких как профилактика и борьба с инфекционными заболеваниями.