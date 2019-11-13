Все в воде: кадры затопленной Венеции

Из-за проливных дождей в Венеции 80% города оказалось затоплено, уровень воды в Венеции достиг рекордных 187 сантиметров.

Площадь Святого Марка находится полностью под водой. Также затоплен и одноименный собор, повреждена его часть, накануне отреставрированна.

Мэр города Луиджи Бруньяро написал в Twitter, что ситуация "драматичная", и это наводнение оставит "неизгладимые следы" на облике Венеции. Он также добавил, что намерен созвать экстренное заседание для объявления режима ЧС.

Жители города ходят по улицам только в резиновых сапогах по деревянным помостам, закрыты детские сады и школы, а муниципальные власти несколько раз в день дают прогноз высоты прилива.

В среду, 13 ноября, уровень воды может превысить отметку в 145 сантиметров от условной нулевой точки, говорится на сайте муниципалитета. В ближайшие дни снова ожидаются осадки.

Центр прогнозов и предупреждений повышения уровня моря не исключает, что вода достигнет отметки в 155 сантиметров, сообщает La Repubblica.

Наводнение в Венеции фиксируют, когда море поднимается на 110 сантиметров. Это называется acqua alta, "высокая вода".

В последнее десятилетие город затапливает в среднем шесть раз в год.

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